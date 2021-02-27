Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп с двумя мужчинами. Видео

Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп с двумя мужчинами. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя Александра Трусова исполнила на тренировке параллельный четверной тулуп с 20-летними Леонидом Свириденко и выступающим за Азербайджан Владимиром Литвинцевым, вместе с которыми занимается в академии «Ангелы Плющенко». Видео прыжка фигуристка опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Трусова выступит на чемпионате мира в Стокгольме без дополнительного отбора в финале Кубка России. На чемпионате России 2021 года Трусова заняла третье место и второе — среди спортсменок, имеющих право выступать на первенстве планеты среди взрослых. В начале февраля Трусова выступила на Кубке Первого канала.

«С Плющенко мне очень комфортно». Трусова не собирается возвращаться к Тутберидзе
Русскую ракету абсолютно не волнуют оценки и критика в интернете. Другое дело – собаки. Откровенное интервью Саши «Чемпионату».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021