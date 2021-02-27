Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп с двумя мужчинами. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя Александра Трусова исполнила на тренировке параллельный четверной тулуп с 20-летними Леонидом Свириденко и выступающим за Азербайджан Владимиром Литвинцевым, вместе с которыми занимается в академии «Ангелы Плющенко». Видео прыжка фигуристка опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Трусова выступит на чемпионате мира в Стокгольме без дополнительного отбора в финале Кубка России. На чемпионате России 2021 года Трусова заняла третье место и второе — среди спортсменок, имеющих право выступать на первенстве планеты среди взрослых. В начале февраля Трусова выступила на Кубке Первого канала.