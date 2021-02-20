«С Плющенко мне очень комфортно». Трусова не собирается возвращаться к Тутберидзе

Из-за перехода от Тутберидзе к Плющенко на Сашу Трусову обрушилось беспрецедентное давление – не каждый взрослый выдержит. За последнее время в её жизни многое поменялось, но только не главное – она по-прежнему фанатично любит фигурное катание и чётко знает, чего хочет. Во время большого интервью с Сашей в редакции «Чемпионата» мы в этом только убедились.

Обсудили и её оценки в этом сезоне, и победу над мужчинами на Кубке Первого канала, и знаменитые коттеджи Плющенко, и скандальный лайк комментария о Тутберидзе, и возможность возвращения в «Хрустальный», и много чего ещё.

Но по-настоящему глаза у Саши горели, когда речь заходила о прыжках и… домашних животных.

«Ребята из команды Медведевой оказались живыми и искренними»

— Саша, недавно видео твоей показательной программы репостнула Шэрон Стоун. От кого ты об этом узнала и как отреагировала?

— Мне сказали родители. Очень приятно, что люди отмечают моё катание и хотят поделиться впечатлениями с окружающими. Конечно, я знаю, что Шэрон Стоун – это популярная актриса, но фильмы с ней ещё не смотрела. Думаю, теперь обязательно что-нибудь посмотрю (улыбается).

— После короткой программы на Кубке Первого канала фанаты бросили тебе кучу мягких игрушек в форме банана. Удивил такой выбор?

— Да, сначала я удивилась, потому что бананы сразу бросились в глаза: они очень яркого жёлтого цвета, их было много. И только потом уже узнала, почему болельщики сделали такой выбор. В 2019 году я выступала на командном турнире Japan Open. Там меня попросили сфотографироваться с символом канала, и это как раз был банан. Болельщики нашли эту фотографию и решили кинуть мне на лёд бананы.

— Настрой на Кубок Первого канала сильно отличался от настроя на официальные турниры? Всё-таки это довольно специфичный турнир.

— Конечно, было очень необычно. Сказывалось то, что добавился новый вид – прыжковый фестиваль. И то, что это были командные соревнования. До этого я только один раз выступала в командном турнире. Я рада, что удалось поучаствовать в Кубке Первого канала, потому что формат и атмосфера сильно отличались от обычных соревнований, и это очень интересный опыт. В какие-то моменты, особенно во время прыжкового фестиваля, было ощущение шоу, но на свои программы выходила уже как на любые другие соревнования.

— Многие говорят, что Кубок Первого канала помог фигуристам сборной России сплотиться. Ты это почувствовала?

— С теми ребятами, с кем я выступала в одной команде, мы успели сблизиться за эти дни. Мы много общались во время соревнований, поддерживали друг друга, переживали. Все фигуристы нашей команды оказались очень живыми, искренними. В целом было здорово получить именно такой опыт выступления в команде.

— Как тебе каталось в команде Жени Медведевой? Она тебе что-нибудь советовала перед прокатами?

— Перед выступлениями Женя не подходила к спортсменам, ничего не говорила. Каждый настраивается по-своему, поэтому я думаю, она всё правильно делала. А уже во время проката и после Женя вместе со всей командой болела, говорила очень приятные слова поддержки.

Евгения Медведева и Александра Трусова Фото: РИА Новости

— А о чём говорили с капитаном, кроме фигурного катания?

— О собаках (улыбается).

— Напомни, сколько у тебя сейчас собак.

— Три. Непосредственно мои — чихуахуа Тина, ей уже семь лет, и пудель Лана, ей полтора года. И хаски Джек, которому 11 месяцев, но это больше собака моего брата. Джек живёт на улице, но иногда заходит в дом. А ещё есть кошка, которая появилась у нас достаточно интересным образом. Был последний день сборов в Новогорске в 2019 году, и кто-то на ледовую арену подбросил коробку с котятами. Я взяла одного, а ещё троих, по-моему, Алина раздала через соцсети.

«Борьба в прыжковом турнире на Кубке Первого канала была не совсем честной»

— Оценки за прокаты на Кубке Первого канала имели для тебя какое-то значение или важно было только качество катания?

— Для меня оценки практически никогда не играют особой роли. Мне важно делать своё и с каждым разом становиться лучше.

— Ты участвовала в командном турнире Japan Open, который по формату чем-то похож на Кубок Первого канала. Можешь сравнить эти соревнования по уровню организации, по атмосфере?

— На самом деле эти турниры достаточно разные. В Японии не было ни прыжкового фестиваля, ни короткой программы – только произвольные и показательные. Плюс там участвовали три команды, а у нас две. Но мне понравилось и на Japan Open, и на Кубке Первого канала, потому что и там, и там всё было организовано на высочайшем уровне, чувствовалась поддержка болельщиков.

В Японии вообще очень любят фигурное катание, так что там всегда приятно выступать. На командном турнире мы катались на очень большой арене, но на трибунах не было ни одного свободного места. На турнирах в России я пока такого не видела, но ведь в этом сезоне действуют ограничения по числу болельщиков из-за коронавируса. Те зрители, которые приходят на турниры, всегда оказывают нам очень тёплую поддержку, за что им огромное спасибо.

— Нет ощущения, что в Японии гораздо меньше хейта в отношении фигуристов, чем в России?

— Я не могу так сказать. Мои болельщики меня очень любят.

— Сейчас активно обсуждается идея проведения Кубка Первого канала в формате Россия против мира. Как тебе такой вариант?

— Думаю, это было бы очень интересно как фигуристам, так и болельщикам. Я бы с удовольствием приняла участие в таком турнире.

— Ты давно говорила о желании посоперничать с мужчинами, и вот такая возможность представилась. Как ощущения от прыжкового турнира?

— В принципе мне понравилось. Единственно, было тяжело, что этот турнир проходил до командных соревнований. После него было ощущение, что уже все соревнования закончились, а впереди ещё были короткая и произвольная программы. В этом плане пришлось непросто. Ну и я считаю, что борьба с мальчиками получилась не совсем честной, потому что всё было сделано для нас. Если бы не только они повторяли за нами, но и мы за ними, то условия были бы более равными. Повторять чужой прыжок сложнее, чем выбирать самому любой элемент. Возможно, мы бы тоже не всё смогли повторить.

— А есть ещё какие-то моменты, которые можно было бы улучшить в формате или правилах прыжкового фестиваля?

— Я бы добавила вторую попытку, чтобы можно было рисковать. То есть с первой попытки сделать прыжок, в котором уверена, а во второй пойти на свой самый сложный прыжок, не опасаясь сорвать его и подвести команду.

Вот тебе и шоу! Российские фигуристки учинили разгром мужчинам в прыжковом турнире Наши девочки показали потрясающе сложные прыжки и играючи заработали миллион. Не падали только ученицы Тутберидзе.

— На прыжковом турнире многие ждали от тебя четверной риттбергер. Почему решила его не исполнять?

— Во-первых, правила прыжкового фестиваля не позволяли мне прыгать другие четверные, кроме лутца, потому что во всех раундах нужно было исполнять свой самый сложный прыжок, самый дорогой по стоимости. Так что просто негде было его пробовать. Во-вторых, я не прыгаю четверной риттбергер настолько стабильно, чтобы пойти и сделать его как по заказу.

— А как думаешь, когда он будет готов?

— Пока не знаю, не могу сказать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Все костюмы мне оплачивает федерация»

— Тренер Сергей Алексеев перед Кубком Первого канала сказал, что у тебя по-прежнему есть проблемы с ногой. Как самочувствие сейчас? Сильно ли повреждение влияет на тренировочный процесс?

— Я нигде не рассказываю о проблемах со здоровьем. До конца ещё всё не прошло. Но, во-первых, я уже привыкла, а во-вторых, с каждым днём становится лучше. Надеюсь, что скоро всё будет хорошо.

— На чемпионате России и на Кубке Первого канала ты обошлась без тройного акселя. Это тоже связано с повреждением?

— Да. Какое-то время я не могла прыгать аксель, потому что было больно при его исполнении.

— Какова вероятность, что мы увидим этот прыжок в твоей программе на чемпионате мира?

— Всё увидите на соревнованиях (улыбается).

— В этом сезоне ты уже несколько раз меняла костюмы. Есть ли какие-то сложности при смене нарядов?

— После смены тренера нам пришлось искать нового дизайнера. Мы долго выбирали подходящего человека, и поэтому меняли костюмы. Для меня в смене нарядов никаких сложностей нет, мне в принципе всё равно, в каком костюме кататься. Главное, сейчас мне оба костюма нравятся.

— Если не секрет, в какую сумму обходятся твои соревновательные костюмы в этом сезоне?

— Мне все костюмы оплачивает федерация, поэтому я точной суммы даже не знаю.

— Трюк с выпускающимися из рук шипами в произвольной программе вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков. Кто это придумал и как ты сама относишься к такой находке?

— Я уже не помню, кто именно предложил, но всем эта идея понравилась и мы решили попробовать. Воплотила эту задумку дизайнер Анастасия Шведчикова. Долго не получалось добиться того, чтобы все шипы появлялись в нужный момент, — они открывались то раньше, то позже. Были определённые сложности, но сейчас они уже в прошлом.

Торжество справедливости. Трусову избавили от нервотрёпки перед чемпионатом мира Звёздную фигуристку освободили от участия в финале Кубка России. Саша это заслужила.

«Никогда не показываю расстройства, людям незачем на это смотреть»

— Евгений Плющенко очень эмоционально реагирует на твои оценки. Насколько тебе комфортно находиться рядом с ним в «кисс энд край»?

— С Евгением Викторовичем мне очень комфортно. Не только в «кисс энд край», но и вообще в любой момент, у нас очень хорошая команда.

— Часто в тренере Плющенко проскакивает Плющенко-спортсмен?

— Евгений Викторович может сам сделать прыжок или покататься под музыку, но в тренировочном процессе он ведёт себя как тренер: подробно всё объясняет, подсказывает. Думаю, он уже перестроился из спортсмена в тренеры.

— Вне камер вы обсуждаете с тренерами решения арбитров?

— Нет, со мной оценки не обсуждаются. Я работаю над своими ошибками и недочётами.

— Евгений Викторович не раз предъявлял претензии к арбитрам. Ты чувствуешь, что отношение арбитров к тебе изменилось после смены тренера?

— Я не чувствую (улыбается).

Трусова с чистым прокатом проиграла трём фигуристкам Тутберидзе. Плющенко негодует! Короткая программа женщин на чемпионате России обернулась громким скандалом. Судейские решения просто не поддаются логике!

— Был ли момент в этом сезоне, когда ты особенно расстроилась из-за оценок?

— Нет, для меня сами оценки ничего не значат.

— Даже после неудачных прокатов ты не выглядишь убитой горем и даже улыбаешься. А что тебя может по-настоящему расстроить?

— На тренировках многие элементы получаются практически всегда, а на соревнованиях бывают срывы. Из-за этого я расстраиваюсь, но никогда не показываю, потому что людям незачем на это смотреть. Они пришли смотреть на меня радостную и весёлую (улыбается).

— А вообще текущая система оценок тебя устраивает или ты бы что-то изменила?

— Я бы оставила всё как есть. Разве что я могу много прыжков делать, а у нас в каждой программе существуют жёсткие ограничения на количество прыжков и каскадов. Но в целом меня всё устраивает.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Плющенко обещал построить новый каток и сделал это»

— Долго привыкала к новым условиям работы после смены тренера?

— Всё-таки у моего бывшего и нынешнего тренеров разный подход, поэтому сначала было сложно. Есть отличия и в тренировочном процессе, и во время соревнований. Многое не так, как было раньше. Но сейчас мы уже поняли, что должны делать и на тренировках, и на турнирах, так что сейчас всё хорошо.

— Новая академия Плющенко в Подмосковье впечатляет масштабами. Как тебе там занимается?

— Мне очень нравится на новом катке. Здорово, что он находится в Подмосковье, на свежем воздухе. Плюс там только наша группа, только фигуристы Евгения Викторовича, поэтому проблем с количеством льда не возникает. И, конечно, очень хорошо, что рядом дом, который он мне построил, чтобы я не тратила время на дорогу.

— Расскажи поподробнее о своём коттедже.

— Он расположен на участке Евгения Викторовича. В коттедже два этажа, три комнаты и кухня. Я там живу с мамой и двумя собаками, а в выходные езжу домой.

— Вообще эта идея с проживанием в отдельном коттедже на территории академии обговаривалась перед твоим переходом или возникла после того, как ты стала «ангелом Плющенко»?

— Моменты, касающиеся условий тренировок, с Евгением Викторовичем в основном обговаривали мои родители. Единственное, он обещал построить новый каток и сделал это.

— А как проходит твой типичный день в академии?

— Я просыпаюсь примерно в 7:30, завтракаю и иду на каток. С утра обычно или разминка, или ОФП, или хореография. Потом лёд. Потом небольшая заминка, иду домой, обедаю, немного отдыхаю. Возвращаюсь на каток. Опять или разминка, или ОФП, или танцы. Потом ещё один лёд, заминка. Вечером возвращаюсь домой и почти каждый день занимаюсь с учителями по «скайпу». А иногда в девять вечера возвращаюсь на каток, чтобы заниматься скольжением.

— Какие предметы тебе даются легче остальных?

— Люблю математику. И алгебру, и геометрию.

— Рассматриваешь ли ты вариант поступления в технический вуз?

— Пока я собираюсь поступать в институт физкультуры и учиться на тренера.

— Понятно, что в таком графике свободного времени почти не остаётся. Но всё-таки, как ты любишь отдыхать? Может, есть какое-то увлечение помимо фигурного катания?

— По выходным люблю готовить, особенно что-то сладкое. Коронное блюдо – орешки со сгущёнкой. Иногда готовлю на весь каток, особенно часто Дмитрий Сергеевич (Михайлов. — Прим. «Чемпионата») заказывает (улыбается).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Все знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую»

— За время ухода из «Хрустального» был момент, когда ты пожалела о смене тренера?

— Нет.

— После твоего решения было много неприятных комментариев, в том числе от директора «Самбо-70» Рената Лайшева и хореографа Алексея Железнякова. Задевала такая реакция?

— Я до конца не знаю, что они говорили. Я пользуюсь Интернетом, но в соцсети захожу только для того, чтобы сделать публикации.

— А можешь прокомментировать чей-то пост, поставить лайк?

— Нет, я этого не делаю никогда.

— То есть ты не причастна к недавней громкой истории с лайком под комментарием с оскорблениями в адрес Этери Георгиевны?

— Нет.

Трусова лайкнула комментарий, где Тутберидзе обвинили во лжи и травле детей после их ухода

— А как так получилось, что лайк поставлен от твоего аккаунта?

— Мой аккаунт в «Инстаграме» очень часто взламывают. Только с ноября уже раз пять взламывали и «инстаграм», и электронную почту. Но все люди, которые знают меня и были когда-то со мной знакомы, включая, я думаю, Этери Георгиевну, знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую.

— От Тутберидзе не было реакции после этой истории?

— Нет.

— Главное, что все всё прекрасно понимают.

— Да.

— В последнее время появились слухи о твоём возможном возвращении в «Хрустальный». Под ними есть какие-то основания?

— То, что я возвращаюсь к Этери Георгиевне, это всё слухи. Я в данный момент тренируюсь и буду тренироваться у Евгения Плющенко.

— Директор твоей бывшей школы «Самбо-70» говорил, что своим переходом ты сильно расстроила ребят, с которыми училась, и чуть ли не предала святую детскую дружбу. Много ли ты друзей потеряла, когда выбрала нового тренера?

— Дело в том, что я занималась в индивидуальном порядке, поэтому своих одноклассников почти никогда не видела и даже по именам не знала. Что касается друзей, то никого не потеряла. Все девочки из группы Этери Георгиевны общаются со мной так же, как общались раньше.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Главная цель – Олимпиада»

— Летом ты рассказывала подписчикам, что изучаешь английский язык. Как успехи? Довольна своим уровнем на данный момент?

— На карантине я много времени уделяла изучению английского, но потом, когда начались тренировки, практически перестала заниматься. Пока, конечно, считаю, что у меня недостаточно хороший уровень. Буду учить.

— Тебя можно назвать рекордсменом по количеству рекордов Гиннесса среди фигуристов. Планируешь добавлять какие-то достижения в знаменитую книгу?

— Если получится, то, конечно, риттбергер.

— Какие цели ты ставишь перед собой в фигурном катании на ближайшее время?

— Я всегда стремлюсь кататься чисто, с большим количеством четверных прыжков. А если говорить о соревнованиях, то, конечно, главная цель – Олимпиада.