Бутырская — о женском катании на ЧМ: судьи не захотят отдавать одной стране всю топ-3

Чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская рассказала об ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. В женском одиночном катании сборную России представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

«Мы будем бороться за русский пьедестал. Наши девочки готовы хорошо — я даже не сомневаюсь в золоте. Если все покажут свой лучший прокат, будет очень хороший результат. Но надо понимать, что судьи не хотят отдавать одной стране весь пьедестал почёта. Мы не должны им давать поводов затаскивать кого-то из иностранцев на пьедестал третьим. Если кататься без погрешностей, срывов и падений, то всё будет так, как должно быть. Если дадим какую-то зацепку, судьи сразу этим воспользуются.

Исход борьбы Щербаковой и Трусовой зависит от выступления. Они уже показали, что умеют. По четверным прыжкам они вне конкуренции. Хотя народ уже начинает подтягиваться, особенно в нашей стране. Но многие всё равно не умеют исполнять четверные — это огромный задел», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!