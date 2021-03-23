Леонова предположила, при каком условии Коляда завоюет бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова предположила, что Михаил Коляда станет третьим призёром на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), если чисто откатает обе программы.
«Миша Коляда будет бороться на чемпионате мира не за десятку и не за пятерку, это сто процентов. Он будет бороться за тройку.
Конечно, есть два явных лидера: американец (двукратный чемпион мира Натан Чен. — Прим. «Чемпионата») и японец (двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. — Прим. «Чемпионата»), но третье место вакантно. Вот за бронзу будет ожесточённая борьба.
Я очень надеюсь, что у Миши получится откатать две программы по максимуму, и в этом случае, думаю, бронза достанется ему», — цитирует Леонову «Р-Спорт».
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