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Леонова предположила, при каком условии Коляда завоюет бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Леонова предположила, при каком условии Коляда завоюет бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова предположила, что Михаил Коляда станет третьим призёром на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), если чисто откатает обе программы.

«Миша Коляда будет бороться на чемпионате мира не за десятку и не за пятерку, это сто процентов. Он будет бороться за тройку.

Конечно, есть два явных лидера: американец (двукратный чемпион мира Натан Чен. — Прим. «Чемпионата») и японец (двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. — Прим. «Чемпионата»), но третье место вакантно. Вот за бронзу будет ожесточённая борьба.

Я очень надеюсь, что у Миши получится откатать две программы по максимуму, и в этом случае, думаю, бронза достанется ему», — цитирует Леонову «Р-Спорт».

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