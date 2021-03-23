Туктамышева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ЧМ

На чемпионате мира — 2021 по фигурному катанию состоялась жеребьевка короткой программы в соревнованиях женщин.



Чемпионка мира и Европы 2015 года, россиянка Елизавета Туктамышева, выступит в шестой разминке. Спортсменка получила 28-й стартовый номер. Примерное время выхода Елизаветы на лёд — 16:32 мск. Фигуристки сборной России Александра Трусова и Анна Щербакова попали в седьмую разминку. Девушки получили 34-й и 35-й стартовые номера соответственно. Трусова появится на льду ориентировочно в 17:18, а Щербакова — в 17:24.



Женщины исполнят короткую программу завтра, 24 марта. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Помимо Туктамышевой, Трусовой и Щербаковой за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).

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