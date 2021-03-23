Туктамышева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ЧМ

На чемпионате мира — 2021 по фигурному катанию состоялась жеребьевка короткой программы в соревнованиях женщин.
Чемпионка мира и Европы 2015 года, россиянка Елизавета Туктамышева, выступит в шестой разминке. Спортсменка получила 28-й стартовый номер. Примерное время выхода Елизаветы на лёд — 16:32 мск. Фигуристки сборной России Александра Трусова и Анна Щербакова попали в седьмую разминку. Девушки получили 34-й и 35-й стартовые номера соответственно. Трусова появится на льду ориентировочно в 17:18, а Щербакова — в 17:24.
Женщины исполнят короткую программу завтра, 24 марта. Начало — в 12:00 по московскому времени.
Помимо Туктамышевой, Трусовой и Щербаковой за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
- 24 марта 2021
-
01:05
- 23 марта 2021
-
22:57
-
22:06
-
21:44
-
21:25
-
21:07
-
20:35
-
20:08
-
19:24
-
18:59
-
18:09
-
17:20
-
17:15
-
16:32
-
16:11
-
16:06
-
15:57
-
15:16
-
15:11
-
14:51
-
14:36
-
14:16
-
14:12
-
13:12
-
13:03
-
12:17
-
12:10
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
10:49
-
10:00
-
09:36
-
09:17
-
08:47