«Трусовой не дают раскрыться». Канадка Осмонд поддержала россиянку и предложила реформу

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира в женском одиночном катании канадка Кэйтлин Осмонд поддержала россиянку Александру Трусову, неудачно выступившую в короткой программе.
Трусова сорвала каскад и занимает 12-е место перед произвольной программой.
«У Трусовой ещё есть шансы исправить ситуацию. Я смотрела, как она катается. Она сильна. У неё не получился этот прыжок, потому что она привыкла исполнять четверной, а в короткой программе нужно было прыгать тройной. Меня злит, что девушкам всё ещё не разрешают исполнять четверные прыжки в короткой программе. Спортсменок не должны ограничивать. У некоторых фигуристок прыжки — это их козырь, а вы им говорите, что тройные — потолок. Козырь Трусовой — это как раз прыжки, а ей не дают раскрыться в короткой программе», — сказала Осмонд в интервью CBC.
- 25 марта 2021
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06
- 24 марта 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:29
-
23:11
-
22:39
-
22:33
-
22:15
-
21:43
-
21:23
-
21:07
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:59
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58