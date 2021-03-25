«Трусовой не дают раскрыться». Канадка Осмонд поддержала россиянку и предложила реформу

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира в женском одиночном катании канадка Кэйтлин Осмонд поддержала россиянку Александру Трусову, неудачно выступившую в короткой программе.

Трусова сорвала каскад и занимает 12-е место перед произвольной программой.

«У Трусовой ещё есть шансы исправить ситуацию. Я смотрела, как она катается. Она сильна. У неё не получился этот прыжок, потому что она привыкла исполнять четверной, а в короткой программе нужно было прыгать тройной. Меня злит, что девушкам всё ещё не разрешают исполнять четверные прыжки в короткой программе. Спортсменок не должны ограничивать. У некоторых фигуристок прыжки — это их козырь, а вы им говорите, что тройные — потолок. Козырь Трусовой — это как раз прыжки, а ей не дают раскрыться в короткой программе», — сказала Осмонд в интервью CBC.