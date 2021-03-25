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«Трусовой не дают раскрыться». Канадка Осмонд поддержала россиянку и предложила реформу

«Трусовой не дают раскрыться». Канадка Осмонд поддержала россиянку и предложила реформу
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира в женском одиночном катании канадка Кэйтлин Осмонд поддержала россиянку Александру Трусову, неудачно выступившую в короткой программе.

Трусова сорвала каскад и занимает 12-е место перед произвольной программой.

«У Трусовой ещё есть шансы исправить ситуацию. Я смотрела, как она катается. Она сильна. У неё не получился этот прыжок, потому что она привыкла исполнять четверной, а в короткой программе нужно было прыгать тройной. Меня злит, что девушкам всё ещё не разрешают исполнять четверные прыжки в короткой программе. Спортсменок не должны ограничивать. У некоторых фигуристок прыжки — это их козырь, а вы им говорите, что тройные — потолок. Козырь Трусовой — это как раз прыжки, а ей не дают раскрыться в короткой программе», — сказала Осмонд в интервью CBC.

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