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Буцаева о провальном прокате Трусовой: перекрутила тройной лутц. Видимо, ушла на четверной

Буцаева о провальном прокате Трусовой: перекрутила тройной лутц. Видимо, ушла на четверной
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала неудачное выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Фигуристка ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла 12-е место.

«Александра Трусова перекрутила тройной лутц. Видимо, ушла на четверной прыжок. В этом была техническая ошибка.

У Саши сильная произвольная программа, очень сложный контент, у неё есть все шансы подняться выше. Я желаю ей только удачи!» – приводит слова Буцаевой РИА «Новости».

Лучший результат в короткой программе показала россиянка Анна Щербакова (81,00). Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира (79,08). На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву (78,86).

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