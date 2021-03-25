Буцаева о провальном прокате Трусовой: перекрутила тройной лутц. Видимо, ушла на четверной

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала неудачное выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Фигуристка ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла 12-е место.

«Александра Трусова перекрутила тройной лутц. Видимо, ушла на четверной прыжок. В этом была техническая ошибка.

У Саши сильная произвольная программа, очень сложный контент, у неё есть все шансы подняться выше. Я желаю ей только удачи!» – приводит слова Буцаевой РИА «Новости».

Лучший результат в короткой программе показала россиянка Анна Щербакова (81,00). Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира (79,08). На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву (78,86).