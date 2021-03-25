Бестемьянова: нам очень повезло, что у Кихиры были недокрученные прыжки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступление японки Рики Кихиры в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Кихира заняла второе место, уступив лишь россиянке Анне Щербаковой, которая опережает японку на 1,92 балла.
«Нам очень повезло, что у Кихиры были недокрученные прыжки. Она каталась абсолютно уникально. Очень красивая программа с сильными прыжками. Недокрученный тройной аксель и недокрученный тройной тулуп в каскаде с флипом — это её минус, который ей и поставили.
Её выступление — это звоночек для нас. Есть соперники, с которыми надо считаться и которых нужно побороть. Надеюсь, что в произвольной это произойдёт», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».
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