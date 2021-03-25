Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бестемьянова: нам очень повезло, что у Кихиры были недокрученные прыжки

Бестемьянова: нам очень повезло, что у Кихиры были недокрученные прыжки
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступление японки Рики Кихиры в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Кихира заняла второе место, уступив лишь россиянке Анне Щербаковой, которая опережает японку на 1,92 балла.

«Нам очень повезло, что у Кихиры были недокрученные прыжки. Она каталась абсолютно уникально. Очень красивая программа с сильными прыжками. Недокрученный тройной аксель и недокрученный тройной тулуп в каскаде с флипом — это её минус, который ей и поставили.

Её выступление — это звоночек для нас. Есть соперники, с которыми надо считаться и которых нужно побороть. Надеюсь, что в произвольной это произойдёт», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021