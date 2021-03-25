Американский журналист — о провальном прокате Трусовой: мы услышали хихиканье Тутберидзе?

Американский спортивный обозреватель Филипп Херш отреагировал на провальный прокат Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). В частности, фигуристка ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.

«О, всё становится очень интересно. Трусова совершила степ-аут на первом прыжке в каскаде и не сделала второй. Также вместо тройного акселя она посредственно исполнила двойной. Мы только что услышали хихиканье Этери Тутберидзе?» — написал Херш в своём «твиттере».

С 2016 по 2020 год Трусова обучалась в группе у тренера Этери Тутберидзе. С 2020 года Александра работает с Евгением Плющенко.

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