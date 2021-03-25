«Ангелы Плющенко» — Трусовой после провала в короткой программе: борись до конца, Саша!

Академия «Ангелы Плющенко» поддержала Александру Трусову после провального проката в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Фигуристка ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.
«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша», — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко»
Лучший результат в короткой программе показала россиянка Анна Щербакова (81,00). Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира (79,08). На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву (78,86). Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.
- 25 марта 2021
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
12:56
-
12:30
-
12:27
-
11:57
-
11:55
-
11:36
-
10:47
-
10:25
-
10:12
-
10:02
-
09:38
-
09:28
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
08:49
-
08:44
-
08:38
-
08:28
-
08:22
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06