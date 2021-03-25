«Ангелы Плющенко» — Трусовой после провала в короткой программе: борись до конца, Саша!

Академия «Ангелы Плющенко» поддержала Александру Трусову после провального проката в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Фигуристка ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.

«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша», — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко»

Лучший результат в короткой программе показала россиянка Анна Щербакова (81,00). Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира (79,08). На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву (78,86). Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.