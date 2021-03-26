Дилан Москович: должна была побеждать китайская пара, а Мишина и Галлямов – я даже не знаю

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович заявил, что россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов не должны были брать золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. По мнению Московича, победы были более достойны представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые уступили 1,88 балла.

«От программы Суй и Хань захватывает дух. Они выступают очень красиво, их программа — шедевр. Но в этот раз они будто бы катались с одной ногой на педали тормоза. Может быть, недостаточно тренировались, что объяснимо, учитывая происходящее в мире. Мне казалось, они осторожничали. Китайцы проделали хорошую работу, показали потрясающее катание, и я считаю, что они должны были побеждать.

Что касается победы Мишиной и Галлямова, я даже не знаю… Даже они не знают, что сказать! Их интервью после проката получилось очень милым. Так это выглядит, когда тинейджеры впервые побеждают на чемпионате мира. Они не промахнулись. Не знаю, что они сделали, но попали точно в цель. У них не только очень сложные технические элементы, они ещё и бомбардируют их тяжёлыми переходами. И всё очень чётко. Невероятно!

Повторюсь, я считаю, что Суй и Хань должны были победить. Очень высокий уровень. Оценки за компоненты не должны были быть такими близкими. Должна была быть большая разница. Но россияне катались чисто, показали абсолютно всё, на что были способны в этот вечер. И они новые чемпионы мира. Они по-своему заслужили это. Потрясающая программа», — рассказал Москович в интервью CBC.

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