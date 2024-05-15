Инна Гончаренко: смысл тренерской системы Тутберидзе — борьба за выживание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, что делает методику работы её коллеги Этери Тутберидзе столь эффективной в плане титулов и представительства. К примеру, Тутберидзе вырастила сразу двух олимпийских чемпионок в женском одиночном катании – Алину Загитову и Анну Щербакову.

«Пока многое держится на чисто личностном факторе Этери Георгиевны. Она выстроила систему, смысл которой — борьба за выживание. Отбирается большое количество спортсменов, которые на каждой тренировке сталкиваются с огромной конкуренцией. Причём люди отбираются не только по физическим и внешним данным, но и по психологическим качествам. Каждая тренировка — соревнование. Более слабые непрерывно отсеиваются. Остаются те, кто реально будет рвать на тряпочки всех соперников», — приводит слова Гончаренко RT на русском.