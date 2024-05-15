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Камила Валиева выступит в шоу Навки с официального согласия ВАДА

Камила Валиева выступит в шоу Навки с официального согласия ВАДА
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российская фигуристка Камила Валиева примет участие в гастролях её шоу с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Перед тем как объявлять и обсуждать (участие Камилы в шоу. — Прим. «Чемпионата»), мы продумывали, всё согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с ВАДА, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

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