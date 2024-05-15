Слуцкая: на сегодняшний день я не смогу полностью посвятить себя тренерской работе

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала о функционировании собственной школы фигурного катания. Она заявила, что на данный момент не готова посвятить себя тренерской работе.

«У меня школы существовали с начала 2015 года, если не ошибаюсь. Но из-за небольших разногласий с коллегой в прошлом году я ушла из этого бизнеса. Сейчас я наконец вновь вернулась и открываю обновлённую историю с полным ребрендингом. Также на этом льду я буду ждать тренеров с группами на сборы, на проведение дополнительных занятий.

Придёт ли когда-то желание полноценно заняться тренерской работой? На этот вопрос у меня нет ответа, потому что всё приходит, скажем так, со временем. Из-за того, что я очень много работаю, съёмки идут на телевидении, на сегодняшний день я не смогу полностью себя посвятить тренерской работе. Конечно, все существующие технологии в фигурном катании будут использоваться. Группы будут различных уровней — для спортсменов, для ребят, которые просто хотят кататься, достигая небольших результатов», — приводит слова Слуцкой ТАСС.