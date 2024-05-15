Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Александр Самарин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Сейчас такой период небольшого восстановления. Нужно голову перестроить немножко. Потому что периодически с утра просыпаешься такой: «На тренировку надо». Хотелось бы и с молодым поколением поделиться знаниями и опытом, потому что он действительно богат и насыщен на различные события, на взлёты и падения. Плюс я же не совсем ото льда ушёл. Хотелось бы и в шоу со зрителями общаться», – сказал Самарин в подкасте «Произвольная программа».

Напомним, в феврале 2024 года после Всероссийской Спартакиады сильнейших в Магнитогорске Самарин объявил, что завершает спортивную карьеру. Позднее он выступил на Кубке Первого канала, который не входил в ранг официальных соревнований, где занял пятое место из шести.