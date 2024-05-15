Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Самарин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Александр Самарин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Александр Самарин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Сейчас такой период небольшого восстановления. Нужно голову перестроить немножко. Потому что периодически с утра просыпаешься такой: «На тренировку надо». Хотелось бы и с молодым поколением поделиться знаниями и опытом, потому что он действительно богат и насыщен на различные события, на взлёты и падения. Плюс я же не совсем ото льда ушёл. Хотелось бы и в шоу со зрителями общаться», – сказал Самарин в подкасте «Произвольная программа».

Напомним, в феврале 2024 года после Всероссийской Спартакиады сильнейших в Магнитогорске Самарин объявил, что завершает спортивную карьеру. Позднее он выступил на Кубке Первого канала, который не входил в ранг официальных соревнований, где занял пятое место из шести.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android