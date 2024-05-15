Роман Костомаров заявил, что в будущем готов стать мотивационным спикером

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров сегодня, 15 мая, на встрече со студентами Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске заявил, что в будущем готов стать мотивационным спикером.

«Возможно, если это кому-то интересно, я буду развиваться в этом направлении, это интересно. Помогать тем людям, которые попали в такую ситуацию, вдохновлять тех врачей, которые всю жизнь учатся для того, чтобы помогать другим людям. Наш яркий личный пример — доказательство тому, что нет ничего невозможного. В помощи другим людям есть смысл, чтобы они не теряли веру и продолжали бороться, даже если ты не спортсмен. Если я буду полезен кому-то, буду рад это делать, но этому тоже буду учиться», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.