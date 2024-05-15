Александр Самарин ответил на вопрос, можно ли дружить с соперниками в фигурном катании

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин рассказал о дружбе с соперниками.

«Спокойно можно радоваться, если всё в порядке у человека с головой. Если он понимает, где спорт, а где жизнь, где дружба, где борьба, и умеет это разграничивать. Есть место и для радости. Никогда у меня не было момента зависти, что Димка (Алиев. — Прим. «Чемпионата») отобрался или Марк (Кондратюк. — Прим. «Чемпионата») попал на Олимпийские игры и круто их провёл. Была досада на себя из-за того, что ты не смог сделать на льду то, что нужно было и когда нужно было.

Но при этом я радовался за них, что они смогли себя преодолеть и справились лучше, чем ты. И на дружбу, на общение это никак не влияло и не влияет. Я очень рад, что они смогли сделать то, что не смог сделать я. Это круто», – сказал Самарин в подкасте «Произвольная программа».

Напомним, в феврале этого года после Всероссийской Спартакиады сильнейших в Магнитогорске Самарин объявил, что завершает спортивную карьеру. Позднее он выступил на Кубке Первого канала, который не входил в ранг официальных соревнований, где занял пятое место из шести.