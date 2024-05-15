«Я не жалею, что путь был такой, какой был». Самарин — о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин рассказал, доволен ли он своей спортивной карьерой. Напомним, в феврале этого года после Всероссийской Спартакиады сильнейших в Магнитогорске фигурист объявил, что завершает свою карьеру. Позднее он выступил на Кубке Первого канала, который не входил в ранг официальных соревнований.

«Я не жалею о том, что путь был вот такой, какой есть. Я очень рад, потому что я обрёл и ледовую семью, во главе которой Светлана Владимировна, которая многому меня научила, объяснила, показала, что и как, научила жить. Я приобрёл много друзей и мир посмотрел. Побывал в местах, где, мне кажется, я бы сам вряд ли оказался, если бы не фигурное катание. И всё равно показал результаты, до которых многим тоже не удавалось добраться. Где-то бывают такие мысли, досады небольшой, что вот здесь чуть-чуть недобрал, не дожал, может, где-то чуть-чуть недоработал. Но они не вызывают грусть какую-то, наоборот, всё равно это тёплые, приятные эмоции. Путь был насыщен», — сказал Самарин в программе «Произвольная программа».