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Фигуриста Брендана Керри отстранили от соревнований в США за сексуальные домогательства

Фигуриста Брендана Керри отстранили от соревнований в США за сексуальные домогательства
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Австралийский фигурист Брендан Керри пожизненно дисквалифицирован на соревнования под эгидой Олимпийского и Паралимпийского комитета США за сексуальные домогательства. Об этом сообщает ESPN.

Центр безопасного спорта США (Center for Safe Sport) отстранил спортсмена из Австралии за сексуальные домогательства от участия в спортивных соревнованиях на пожизненный срок. В отчёте организации утверждается, что Керри, находясь в алкогольном опьянении, неоднократно вступал в половой контакт с несовершеннолетними фигуристками.

Санкция является неокончательной, фигурист вправе обжаловать решение. Дисквалификация не распространяется на участие в турнирах за пределами США, так как Center for Safe Sport не имеет юрисдикции в других государствах.

29-летний Керри — участник Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), на которых он занял 17-е место. С тех пор австралиец не выступал на официальных соревнованиях.

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