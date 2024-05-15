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Аделия Петросян выложила фотографии с отдыха в Таиланде

Аделия Петросян выложила фотографии с отдыха в Таиланде
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Чемпионка России, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады Аделия Петросян сообщила, что сейчас, в начале межсезонья, отдыхает в Таиланде. Соответствующие фото она выложила в своих социальных сетях.

«На улицах Тая. Буду выкладывать вам только красивую часть», — подписала Петросян публикацию.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Петросян выиграла все главные официальные соревнования — чемпионат России, Всероссийскую Спартакиаду сильнейших, а также два этапа российского Гран-при, где она принимала участие. На чемпионате России по прыжкам она заняла второе место, уступив лишь Маргарите Базылюк.

Позднее Петросян участвовала в ледовых шоу своего тренера Этери Тутберидзе, которые проходили в нескольких городах России.

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