Фигурист Уно заявил, что считает свой низкий рост преимуществом в фигурном катании

Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад японский фигурист Сёма Уно заявил, что считает свой низкий рост преимуществом в фигурном катании.

«В фигурном катании, где любой может показать себя, даже будучи очень крупным или не очень крупным спортсменом, я никогда не чувствовал себя в невыгодном положении из-за своего небольшого роста. Я очень рад, что выбрал именно фигурное катание. Прежде всего, при моём росте 157 см не так уж много других видов спорта, в которых я мог бы преуспеть, так что мне действительно повезло, что я начал заниматься фигурным катанием», — сказал Уно на пресс-конференции, прошедшей в Японии.

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний Уно завершил спортивную карьеру по итогам этого сезона. Японец является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года.