Олимпийский чемпиона Нэйтан Чен рассказал о своих ближайших целях в образовании

Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен рассказал о своих ближайших целях в образовании.

«Я только что получил степень бакалавра в Йельском университете. В следующем году я начну ещё одну годичную программу, а после этого подам заявление в медицинскую школу. Это программа после получения степени бакалавра, своего рода промежуточная программа. Сейчас я сосредоточен на науке о данных и заинтересован в медицине. Особенно активно я занимаюсь генетикой», — сказал Чен в интервью People.

Напомним, последним официальным стартом для Чена стали Олимпийские игры в Пекине. После этого спортсмен сообщил, что хочет сосредоточиться на учёбе. Американец учится в Йельском университете, который входит в ассоциацию «Лиги плюща».