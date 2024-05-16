Сёма Уно назвал причины, которые мотивировали его заниматься фигурным катанием

Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад японский фигурист Сёма Уно рассказал, почему он начал заниматься фигурным катанием и что впоследствии мотивировало его тренироваться на протяжении многих лет на профессиональном уровне.

«Когда я был маленьким, я был очень замкнутым ребёнком и не мог выступать публично. Не думаю, что мои родители вообще верили в то, что я смогу стоять на льду и выступать самостоятельно перед таким количеством людей. Честно говоря, я не знаю, что являлось движущей силой для моих постоянных занятий этим спортом на протяжении стольких лет. Я любил игры на льду с самого раннего детства, поэтому поначалу мне просто очень хотелось играть и усердно работать над катанием. Однако, в то время как я продолжал тренироваться каждый день, меня, наверное, постепенно привлекли чувственность катания и идея того, что я могу соревноваться среди лучших в мире. Я верю, что время, которое я потратил на борьбу с ними, будет ценным для меня в будущем. И я думаю, что этот опыт будет чем-то, что я смогу продолжать использовать в своей обычной жизни», — сказал Уно на пресс-конференции, прошедшей в Японии.

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний Уно завершил спортивную карьеру по итогам этого сезона. Японец является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года.