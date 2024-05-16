Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сёма Уно назвал причины, которые мотивировали его заниматься фигурным катанием

Сёма Уно назвал причины, которые мотивировали его заниматься фигурным катанием
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад японский фигурист Сёма Уно рассказал, почему он начал заниматься фигурным катанием и что впоследствии мотивировало его тренироваться на протяжении многих лет на профессиональном уровне.

«Когда я был маленьким, я был очень замкнутым ребёнком и не мог выступать публично. Не думаю, что мои родители вообще верили в то, что я смогу стоять на льду и выступать самостоятельно перед таким количеством людей. Честно говоря, я не знаю, что являлось движущей силой для моих постоянных занятий этим спортом на протяжении стольких лет. Я любил игры на льду с самого раннего детства, поэтому поначалу мне просто очень хотелось играть и усердно работать над катанием. Однако, в то время как я продолжал тренироваться каждый день, меня, наверное, постепенно привлекли чувственность катания и идея того, что я могу соревноваться среди лучших в мире. Я верю, что время, которое я потратил на борьбу с ними, будет ценным для меня в будущем. И я думаю, что этот опыт будет чем-то, что я смогу продолжать использовать в своей обычной жизни», — сказал Уно на пресс-конференции, прошедшей в Японии.

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний Уно завершил спортивную карьеру по итогам этого сезона. Японец является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года.

Материалы по теме
Фигурист Уно заявил, что считает свой низкий рост преимуществом в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android