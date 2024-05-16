Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад японский фигурист Сёма Уно рассказал, как и почему принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Не только сам прошедший сезон, но и все успехи и неудачи стали для меня хорошим опытом. Конечно, успех обычно считается лучшим результатом, но для меня не менее ценны время и страсть, потраченные на фигурное катание. Так что в целом я хотел бы похвалить как свои успехи, так и неудачи. Думаю, сезон 2023/24 всё же был для меня очень хорошим.

После чемпионата мира я осознал, что начал чаще улыбаться. На протяжении всей своей карьеры в фигурном катании я много работал, чтобы стремиться к более важным вещам. Хотя это было чудесное время, но попытки достигнуть высоких целей определенно заставляли меня улыбаться через силу. Бывали времена, когда я не мог полностью ощущать себя самим собой. Я надеюсь, что однажды смогу помочь окружающим с похожей проблемой.

После окончания чемпионата мира меня пригласили участвовать в шоу, где я катал старую программу («Дамы в лиловом». — Прим. «Чемпионата») и осознал, насколько хорошо я катаюсь. Мне казалось, что все мои недавние выступления буквально демонстрировали «только прыжки», но я понял, что могу показывать нечто большее, чем просто прыжки. Меня поразило, насколько возрос уровень соревнований. Оглядываясь назад на свои прошлые программы, которые требовали от меня максимальных усилий на тот момент, теперь они кажутся мне такими пустыми.

Сейчас моё желание продолжать кататься и дальше не изменилось, хоть я и завершил карьеру. Я был бы рад, если бы все болельщики продолжали меня поддерживать, как это было раньше», — сказал Уно на мероприятии «Colantotte», прошедшем в Японии.