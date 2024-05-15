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Судья по фигурному катанию рассказала, как оценивают балеты на льду

Судья по фигурному катанию рассказала, как оценивают балеты на льду
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Тренер по фигурному катанию, судья фестиваля «Петровский лёд» Ольга Чепурова рассказала о тонкостях системы оценивания выступлений балетов на льду.

«В соревнованиях балетов на льду, как и в спортивных турнирах по фигурному катанию, мы выставляем участникам две оценки: за технику исполнения и за компоненты. Но есть существенное отличие. Техническая оценка не привязана к элементу: это набор критериев, по которым мы оцениваем программу в целом по десятибалльной шкале с шагом в 0,25. Совокупно за программу мы должны выставить оценки по 10 критериям, которые включают как артистические, так и технические аспекты. При этом спортивная составляющая как бы отходит на второй план: мастерство катания, скорее, работает на эффект перформанса, но не всегда является решающим фактором при определении победителя», — сказала Чепурова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фестиваль «Петровский лёд» прошёл в Санкт-Петербурге 12 мая 2024 года на льду дворца спорта «Юбилейный».

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