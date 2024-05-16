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В РУСАДА заявили, что на фигуристов не наложат санкции за участие в шоу с Валиевой

В РУСАДА заявили, что на фигуристов не наложат санкции за участие в шоу с Валиевой
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Не завершившие спортивную карьеру фигуристы, которые выступят летом в одном шоу с дисквалифицированной Камилой Валиевой, не будут являться нарушителями антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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