В РУСАДА заявили, что на фигуристов не наложат санкции за участие в шоу с Валиевой

Не завершившие спортивную карьеру фигуристы, которые выступят летом в одном шоу с дисквалифицированной Камилой Валиевой, не будут являться нарушителями антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.