Плющенко: надо объединяться с Беларусью и делать совместные соревнования

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об идее организовать соревнования с участием фигуристов двух стран.

«Каким бы ты ни был талантливым — нужно пахать. А если ты очень талантливый — нужно в четыре, в 10 раз больше.

Надо объединяться [с Беларусью] и делать совместные соревнования. Я за это. Мы должны объединиться и пойти вперёд. Россия и Беларусь — самые братские народы.

Сейчас очень тяжёлое время, мы должны его преодолеть. Мы должны пройти этот сложный путь. На следующий сезон я хотел бы сделать на своих аренах турниры, мы это уже обсуждали. Может, это будут частные соревнования, может, государство тоже будет, может, клубные. Хотим сделать большие соревнования, чтобы выступили российские и белорусские спортсмены. Потом в конце можно сделать мастер-классы», — сказал Плющенко в программе «Между прочим».

Ранее Илья Авербух похвалил Плющенко за раскрутку шоу вокруг Александры Трусовой. По словам Авербуха, Плющенко повезло, что он может предложить зрителям эксклюзив — выступление Трусовой, так как спортсменка по договорённостям не может участвовать в других шоу.