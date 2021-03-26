Хавьер Фернандес поставил Сёму Уно выше Коляды в борьбе за медаль чемпионата мира

Двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 испанский фигурист Хавьер Фернандес оценил шансы Михаила Коляды на медаль чемпионата мира в Стокгольме.

«У Юдзуру Ханю отличная произвольная программа, и сейчас у него просто нет соперников. Мне кажется, он выиграет золото. Вторым однозначно станет Нэйтан Чен. А вот с третьим местом мне определиться сложнее. Коляда — такой фигурист, который проводит один турнир на высоком уровне, а потом… Если посмотреть на стабильность выступлений, пусть это и ничего не значит, я выберу Сёму Уно. Получается, на подиуме два японца», — сказал Фернандес в интервью CBC.

По итогам короткой программы Михаил Коляда занимает четвёртую строчку с результатом в 93,52 балла, отставая от Нэтана Чена, идущего на третьем месте, на 5,33 балла.

Произвольную программу мужчины покажут в субботу, 27 марта.