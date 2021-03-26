Илья Геркус раскритиковал показ фигурного катания на «Евроспорте»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал комментаторов фигурного катания телеканала «Евроспорт Россия», который транслирует проходящий в Стокгольме (Швеция) чемпионат мира.

«Дорогой Eurosport RU! Попросите, пожалуйста, ваших неуёмных комментаторов сдерживаться во время выступлений на фигурном катании. Невозможно слушать», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Комментаторы «Евроспорта» не придерживаются негласного правила молчать во время прокатов, а также высказывают мнение о надбавках и снижениях, которые получают фигуристы сразу после появления оценки в левом верхнем углу экрана. Субъективные оценки комментаторов во время проката мешают целостному восприятию номера со стороны некоторых зрителей.