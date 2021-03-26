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Фигурное катание, ЧМ-2021, произвольная программа, женщины, онлайн: выступления Туктамышевой, Щербаковой, Трусовой

Анна Щербакова, ЧМ-2021
Алексей Адамов Павел Панышев
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Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Момент истины для российских девочек. LIVE
Главный день на чемпионате мира. Щербакова, Туктамышева и Трусова бьются за медали! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:
Календарь чемпионата мира по фигурному катанию-2021
Медальный зачёт чемпионата мира по фигурному катанию

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме состоятся следующие соревнования: танцы на льду, ритм-танец и женщины, произвольная программа. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию.

В борьбу за медали вступят представители танцев на льду, в том числе российские дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Нас ждёт ритм-танец. Женщины определят победительницу и призёров. После короткой программы лидирует Анна Щербакова, на третьем месте располагается Елизавета Туктамышева, а Александра Трусова занимает 12-е место.

09:29 Алексей Адамов

На чемпионате мира в Стокгольме фигуристы борются не только за медали, но и за солидные призовые. Рассказываем, сколько заработает Анна Щербакова в случае победы на чемпионате мира.

09:27 Алексей Адамов

После короткой программы соревнований женщин лидирует россиянка Анна Щербакова. На второй позиции японка Рика Кихира, на третьей — россиянка Елизавета Туктамышева. Третья представительница России Александра Трусова будет атаковать с 12-й позиции.

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