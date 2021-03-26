Главный день на чемпионате мира. Щербакова, Туктамышева и Трусова бьются за медали! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Момент истины для российских девочек. LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме состоятся следующие соревнования: танцы на льду, ритм-танец и женщины, произвольная программа. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию.

В борьбу за медали вступят представители танцев на льду, в том числе российские дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Нас ждёт ритм-танец. Женщины определят победительницу и призёров. После короткой программы лидирует Анна Щербакова, на третьем месте располагается Елизавета Туктамышева, а Александра Трусова занимает 12-е место.