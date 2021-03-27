Евгений Плющенко — Трусовой: сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко поздравил свою подопечную Александру Трусову с бронзовой медалью, которую она завоевала на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Евгений также поздравил россиянок Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву.



«Саша — ты боец! Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной и очень обидной для тебя ошибки в короткой программе и двенадцатого места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек будущее фигурного катания! Я уверен, что твоя мечта сделать пять четверных в произвольной программе обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой! Будем и дальше работать, чтобы осуществить твою мечту!



А также горжусь, что впервые в мировой истории весь пьедестал на чемпионате мира завоевали русские девочки! Хочу поздравить Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову, а также их тренеров! Россия на сегодняшний день — самая сильная страна в женском одиночном катании в мире! Хочу поблагодарить весь тренерский штаб: Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, Алексея Захарченко, Рема Газаяна и Николая Морозова за их колоссальную работу, проделанную в этом сложном сезоне! Хочу поблагодарить мою супругу за неоценимый личный вклад в наше общее дело! Хочу поблагодарить всех болельщиков за их веру и поддержку Саши! Вы — лучшие», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Плющенко в "Инстаграме".

Напомним, Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением. Чемпионкой стала Щербакова, серебряным призёром Туктамышева.