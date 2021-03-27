Михаил Коляда ошибся в произвольной программе на ЧМ-2021 и упустил шанс на золотую медаль

В настоящее время на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) мужчины выступают с произвольными программами. Россиянин Михаил Коляда после проката занимает второе место. За выступление он получил от судей 178,52 балла.



Ещё один представитель России, Евгений Семененко, с произвольной программой выступил ранее. За прокат он заработал 171,59 балла и в настоящее время занимает место.



Напомним, вчера, 26 марта, медали были разыграны в женском одиночном катании. Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.



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