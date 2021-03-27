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Ягудин: Коляда слышит музыку, он разрушает всё моё видение классики

Ягудин: Коляда слышит музыку, он разрушает всё моё видение классики
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Михаила Коляды с произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). За прокат Коляда заработал 178.52 балла и занимает в настоящее время третье место.

«К сожалению, случилось это падение на тройном акселе, на флипе ставят ребро. Но настолько тонко он чувствует мелодию! Помню, встретил его на одном из турниров и спросил: «Миша, как у тебя получается так выступать?» Он ответил: «Я просто слышу музыку». Человек просто слышит музыку.

Очень сложно выступать под такую классику, когда от первой секунды программы до последней ты забываешь, как дышать, и полностью поглощён происходящим на ледовой сцене. Это непередаваемые эмоции. Я порой скептически отношусь к классическим постановкам, но Миша разрушает всё моё видение классики, он погружает меня в эти классические постановки. Это нереально талантливый, многогранный спортсмен. Здесь не хочется говорить о прыжках», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».

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