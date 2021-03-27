Роднина: Нэйтан Чен был моим фаворитом, заслуженная победа

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала победу американского фигуриста Нэйтана Чена на чемпионате мира. После короткой программы спортсмен из США занимал лишь третье место.



«С симпатией отношусь к Чену, но это не значит, что мне не нравятся другие спортсмены. У американца больший набор прыжков в четыре оборота, он действительно легче в катании, пластичнее и показывает очень стабильное катание. Он был моим фаворитом — заслуженная победа», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Мужчины. Итоговое положение



1. Нэйтан Чен (США) — 320.88

2. Юма Кагияма (Япония) — 291.78

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289.18

4. Сёма Уно (Япония) — 277.44

5. Михаил Коляда (Россия) — 272.04