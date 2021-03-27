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Роднина: Нэйтан Чен был моим фаворитом, заслуженная победа

Роднина: Нэйтан Чен был моим фаворитом, заслуженная победа
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала победу американского фигуриста Нэйтана Чена на чемпионате мира. После короткой программы спортсмен из США занимал лишь третье место.

«С симпатией отношусь к Чену, но это не значит, что мне не нравятся другие спортсмены. У американца больший набор прыжков в четыре оборота, он действительно легче в катании, пластичнее и показывает очень стабильное катание. Он был моим фаворитом — заслуженная победа», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 320.88
2. Юма Кагияма (Япония) — 291.78
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289.18
4. Сёма Уно (Япония) — 277.44
5. Михаил Коляда (Россия) — 272.04

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