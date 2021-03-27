Юдзуру Ханю объяснил, почему неудачно откатал произвольную программу на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Ханю стал бронзовым призёром соревнований.



«Это был очень изнурительный прокат, раз за разом я словно терял равновесие, но старался не упасть. Пришлось немало потрудиться, чтобы программа не развалилась. Многие прыжки, шедшие друг за другом, не были чисто исполнены.



Пока не знаю, когда будут следующие соревнования, но я хочу вернуться к тренировкам и сконцентрироваться на четверном акселе, чтобы уверенно исполнять его на соревнованиях.



Не могу сказать, что плохо чувствовал себя ещё во время разминки. Но внезапно, как только я начал прокат, мой баланс начал рушиться. Так я ощущал. Возможно, именно тренировки четверного акселя дали такой эффект, но я то и дело терял равновесие и не мог его вернуть. Возможно, ось была немного смещена. Не думаю, что это серьёзная проблема. Я всё же смог показать то, над чем работал на тренировках», — сказал Ханю после выступления.

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