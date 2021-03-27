Нэйтан Чен просто с другой планеты! А Коляда даже с падением выполнил главную задачу.

Американец, к счастью, победил на чемпионате мира. Теперь-то Россию не засудят в танцах?

Мужской турнир на чемпионате мира был самой реальной возможностью услышать на церемонии награждения чей-то национальный гимн, а не великую музыку Чайковского.

Российские фигуристы достойно выступили в короткой программе, но на золото не претендовали. Тем не менее и максимальная квота на Олимпийские игры в Пекине, и место на пьедестале оставались более чем реальными задачами. В итоге Михаил Коляда и Евгений Семененко выполнили одну из двух.

А победил, к счастью, американец.

17-летний россиянин Семененко покорил уверенностью

Перед началом произвольной программы у мужчин большинство болельщиков держали в уме число 13. Именно его не должна была превышать сумма мест Евгения Семененко и Михаила Коляды, чтобы на Олимпиаде в Пекине у России было максимальное представительство в мужском одиночном катании.

После короткой программы эта сумма составляла 14, и нашим парням было необходимо улучшать позиции. Прежде всего, Семененко, потому что ждать от Коляды гарантированного попадания в медали было очень тяжело. И Женя не повёл! 17-летний ученик Алексея Мишина чётко, уверенно и красиво ответил всем, кто называл его участие в чемпионате мира ошибкой.

Судьи обидели талантливого фигуриста Семененко на чемпионате мира. Потому что из России? Женя блестяще дебютировал в Стокгольме, но оказался ниже, чем заслуживает. Зато Коляда будет биться за медаль!

В отличие от чемпионата России, где Женя пошёл на риск и не попал в десятку, в Стокгольме он ограничился двумя четверными. Зато какими! Четверной тулуп и четверной сальхов в начале программы получились изумительными! Как и всё остальное, что творил на льду Семененко. Да, за некоторые элементы приходилось бороться, но это лишь добавляло подвигу Евгения значимости и драматизма.

Посмотреть видео выступления Евгения Семененко в произвольной программе можно на сайте Первого канала

Дебютант чемпионата мира не только закрепился в десятке лучших фигуристов планеты, но вскоре и опередил стоявших выше француза Кевина Аймоза и корейца Джун Хван Ча. А это означало, что для выполнения главной задачи Коляде нужно было не опуститься ниже пятого места.

Коляда лишился медали, но выполнил задачу

В этом сезоне во время произвольной программы Коляды мы привыкли забывать о всех раскладах и оценках, поскольку Илья Авербух поставил для артистического фигуриста полноценный шедевр. «Белый ворон» — это про побег танцовщика Рудольфа Нуреева за свободой и мечтой. Но ещё и про самого Коляду. Однозначно самая сильная программа сезона!

Вот это мужики! Наконец-то российские фигуристы не посыпались на чемпионате мира! Евгений Семененко и Михаил Коляда блестяще начали главный турнир сезона. Неужели будет медаль?

И на этот раз Миша был так же хорош в этом потрясающем образе, как на чемпионате России. Но борьба за три квоты никак не позволяла расслабиться и получить наслаждение от соприкосновения с прекрасным. Поэтому, когда после двух безупречных четверных тулупов Миша упал с тройного акселя, а затем и ошибся на тройном флипе, сердце ёкнуло.

О борьбе за медали речи уже не шло, но главное было в другом. Миша, хотя и уступил японцу Сёме Уно, превзошёл результат канадца Кигана Мессинга и гарантировал себе пятое место. Иными словами, у сборной России совершенно точно будет три представителя в мужском катании на Олимпиаде в Китае.

Возможно, на фоне доминирование наших девочек и пар, это достижение звучит не так круто, но переоценить его просто невозможно.

Посмотреть видео выступления Михаила Коляды в произвольной программе можно на сайте Первого канала

Выступления последних трёх фигуристов можно было смотреть без особого волнения. Американец Нэйтан Чен, удививший падением в короткой программе, подтвердил звание настоящего феномена. Пять чистых четверных прыжков и оценки, которые неподвластны никому в мире. Юный японец Юма Кагияма, поразивший ураганным катанием в короткой программе, в произвольной к концу подустал, но даже при этом гарантировал себе медаль. А после откровенно слабого выступления легендарного Юдзуру Ханю взлетел на немыслимо высокую вторую позицию. Похоже, выиграть третью Олимпиаду подряд Ханю будет нереально трудно.

И ещё один момент. Как ни удивительно, для России победа американского фигуриста – очень хорошая новость! В противном случае последним шансом на золото для сборной США были бы танцы на льду, где сразу два американских дуэта дышат в спину нашим Синициной и Кацалапову перед произвольным танцем.

Теперь же шансы на честное судейство и третье золото сборной России на чемпионате мира значительно возрастают.

Ну теперь-то Россию не засудят в танцах?