«Будем злее». Рукавицын — о непопадании Алиева в заявку сборной России на ЧМ-2021

Тренер Евгений Рукавицын рассказал, как отреагировал на непопадание своего подопечного, Дмитрия Алиева, в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).



«Отреагировал непросто. Был очень расстроен. Но всё-таки я скажу, что мы сами и были виноваты. В короткой программе допустили ошибку (в финале Кубка России Алиев не выполнил тройной аксель. — Прим. «Чемпионата»). Таких погрешностей совершать нельзя. Что ж, будем злее. Мы с достоинством принимаем удары. Будем ещё сильнее в следующем сезоне», — сказал Рукавицын на YouTube-канале Татьяны Элькиной.



Сборную России в мужском одиночном катании представляли Михаил Коляда и Евгений Семененко. Коляда стал пятым, а Семененко — восьмым. Их результат в сумме принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

Дмитрий Алиев: хочу написать какую-то историю, чтобы все об этом говорили