Дмитрий Алиев: хочу написать какую-то историю, чтобы все об этом говорили
Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о моментах, от которых он получает удовольствие и которые его заряжают.
«Вчера я прыгнул довольно сложный для себя прыжок, четверной риттбергер, и действительно получил от этого удовольствие. А когда ехал домой, были такие мысли: дали бы мне сейчас коньки, я хочу прыгнуть первый пятерной тулуп в своей жизни. Хочу написать какую-то историю. Чтобы всё об этом говорили, заходили, смотрели на это. Еду и думаю, были бы у меня сейчас коньки, я бы действительно прыгнул его. И это меня очень сильно заряжает», — сказал Алиев на YouTube-канале Татьяны Элькиной.
Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Все подробности здесь.
Трусова: на ЧМ очень не хватало мамы. Никогда в жизни столько времени не была одна
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
13:03
-
12:48
-
12:40
-
12:27
-
11:22
-
11:04
-
10:54
-
10:21
-
10:17
-
10:07
-
09:35
-
09:23
-
06:55
-
01:44
-
01:29
-
00:48
-
00:26
-
00:08
- 27 марта 2021
-
23:56
-
23:47
-
23:42
-
23:37
-
23:34
-
23:29
-
23:18
-
23:09
-
23:01
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам