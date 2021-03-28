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Дмитрий Алиев: хочу написать какую-то историю, чтобы все об этом говорили

Дмитрий Алиев: хочу написать какую-то историю, чтобы все об этом говорили
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о моментах, от которых он получает удовольствие и которые его заряжают.

«Вчера я прыгнул довольно сложный для себя прыжок, четверной риттбергер, и действительно получил от этого удовольствие. А когда ехал домой, были такие мысли: дали бы мне сейчас коньки, я хочу прыгнуть первый пятерной тулуп в своей жизни. Хочу написать какую-то историю. Чтобы всё об этом говорили, заходили, смотрели на это. Еду и думаю, были бы у меня сейчас коньки, я бы действительно прыгнул его. И это меня очень сильно заряжает», — сказал Алиев на YouTube-канале Татьяны Элькиной.

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