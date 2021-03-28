«Я очень счастливый человек!» Виктория Синицина — о золоте чемпионата мира

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым, подвела итоги чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

Чемпионы Европы 2020 года Синицина и Кацалапов в столице Швеции стали сильнейшими в мире, вернув России золото чемпионата мира в этом виде программы спустя 12 лет.

«Итог этого чемпионата вот такой. Огромное спасибо всем за поддержку! Несмотря на то что трибуны были почти пустые, мы с Никитой чувствовали энергию от вас даже за пределами этого катка! Я только сейчас прихожу в себя и могу сказать, что я очень счастливый человек! А ещё, мне кажется, это отличный подарок на день рождения моего папочки!» — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.