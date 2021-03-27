Синицина и Кацалапов вернули России золото в танцах. Блестящее окончание чемпионата мира!

Эту победу мы ждали 12 лет. Судьи обидели Степанову и Букина, но не лишили Россию триумфа.

Российские фигуристы катком прошлись по чемпионату мира в Стокгольме, переписав массу исторических достижений. Лучшие танцоры Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов были готовы внести свой вклад в грандиозный триумф России. После ритм-танца наши лидеры находились на первой строчке, опережая два дуэта из США и пару из Канады. Вот это и смущало больше всего!

Судейский фактор в танцах на льду настолько весом, что тренер Александр Жулин после победы Вики и Никиты в ритм-танце открыто опасался, что арбитры могут помешать его подопечным одержать победу и вернуть в Россию золото в танцах на льду, которого не было 12 лет.

К счастью, Вика и Никита откатались так, что никакие судьи ничего не могли сделать!

Степанова и Букин замерли в ожидании

Третий дуэт России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пока отстают по технике от лучших пар планеты, но это не помешало им оторваться по полной и как следует зажечь в произвольном танце. Со стороны их катание казалось чистым и качественным, но арбитры оказались довольно строги. Тем не менее яркие и энергичные фигуристы сохранили за собой десятое место.

Посмотреть видео выступления Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в произвольной программе можно на сайте Первого канала

Настоящая битва за медали развернулась в последней разминке, где были собраны по два дуэта из России и США, а также одна пара из Канады. Действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин после обидной ошибки в ритм-танце сконцентрировались и откатали просто изумительно. Никогда ещё их произвольный танец под произведение «CryMe a River», который они катают уже второй сезон, не выглядел настолько нежно, невесомо, но при этом сильно и пронзительно.

Посмотреть видео выступления Александры Степановой и Ивана Букина можно на сайте Первого канала

Судьи затащили на пьедестал канадцев

Получив суммарную оценку 208,77 балла, Саша и Ваня стали ждать выступлений следующих пар, и тут произошло нечто необъяснимое. Канадцы ПайперДжиллс и Поль Пуарье отнюдь не выглядели ярче, чище или мастеровитее наших ребят, а впечатление от их танца не шло ни в какое сравнение с тем восторгом, который произвели Степанова и Букин. И тем не менее судьи не просто поставили канадцев выше россиян, а отдали им огромное преимущество в 5,24 балла только за произвольный танец.

Российские фигуристы в шаге от золота чемпионата мира. Мы ждём эту победу уже 12 лет Виктория Синицина и Никита Кацалапов зажигают в танцах на льду. Как же они хороши!

Степанова и Букин по сути лишились шансов на пьедестал, а за Синицину и Кацалапова стало ещё тревожнее. К счастью, акция неслыханной щедрости арбитров сегодня касалась не всей Северной Америки, а исключительно Канады. Харизматичная Мэдисон Чок в образе змеи и её «укротитель» Эван Бэйтс, несмотря на чистый прокат и оригинальный номер, проиграли Пайпер и Полю и остались без медалей. Другая пара из США, Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, откаталась без сбоев, но выглядели на льду уж слишком академично и спокойно для борьбы за золото чемпионата мира. В итоге их оценок с трудом хватило, чтобы опередить канадцев.

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Синицина, Кацалапова и любовь на льду

Стало ясно, что всеми правдами и неправдами судьи тащить американцев на вершину пьедестала не будут. То ли поняли, что смотреться это будет совсем уж некрасиво, то ли решили, что и одного золота с США хватит. В любом случае лишить Вику Синицину и Никиту Кацалапова долгожданной победы на чемпионате мира могли только они сами.

А вместо этого они вышли на лёд и сразили наповал. Казалось, любовь и нежность катались вместе с Викой и Никитой – они наполняли каждое движение, каждый взгляд. Невероятная гармония и самый крутой ответ тем, кто не видит смысла в танцах на льду. Фигурное катание – это не только про четверные, космос и рекорды. Оно как раз про то, что показали Синицина и Кацалапов.

Посмотреть видео выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова можно на сайте Первого канала

В «кисс энд край» Вика и Никита взялись за руки и разжали их только после объявления оценок, когда партнёр, открыв глаза, вскочил на ноги для победного жеста. Титул, который так и не покорился Никите с Еленой Ильиных, теперь стал реальность с другой. С той, кто шаг за шагом, день за днём тянулась за более опытным партнёром, схватывала каждый жест и в итоге стала лучшей партнёршей на планете.

Блестящее окончание чемпионата мира. Занавес!