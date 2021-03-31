Экс-тренер Мишиной и Галлямова: мы воспитываем фигуристов, а все сливки снимает Москвина

Заслуженный тренер России Николай Великов прокомментировал победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме. Мишина и Галлямов, выступающие в парном катании, до 2020 года занимались в группе Великова, после чего перешли к Тамаре Москвиной.

«Мишина и Галлямов стали бы чемпионами и у нас. Все эти элементы они исполняли и в нашей группе. Ничего нового Москвина им не поставила. Они стабильно выступали на юниорском уровне, обкатывались на международных турнирах.

Почему они ушли от нас, как уходили и другие наши ученики? Всё дело в деньгах. У группы Москвиной финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Тамара Николаевна.

Мишина, когда к нам попала, ничего почти не умела, у неё не было прыжков. Но она очень хорошая девочка: работящая, трудолюбивая. Важно, что у неё есть характер, её сложно сбить с толку. Семь лет мы с ней работали», — цитирует Великова «Петербургский дневник».

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