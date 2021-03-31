Александру Трусову заявили как запасную в сборной России на командный чемпионат мира

Российская фигуристка Александра Трусова заявлена в качестве запасной на командный чемпионат мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Напомним, 16-летняя Трусова завоевала бронзу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Помимо неё в качестве запасных заявлены Елизавета Нугуманова и Ксения Цибинова. У мужчин запасными будут Пётр Гуменник, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв, у спортивных пар — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, у танцоров на льду — Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Ранее стал известен основной состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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