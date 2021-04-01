Екатерина Боброва: мы с мужем два месяца жили с мыслью, что ждём девочку

Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва призналась, что они с мужем Андреем Депутатом на протяжении двух месяцев думали, что у них родится дочь. В апреле 2019 года спортсменка родила сына Александра.

«Ура! Мы ждём девочку! С такой мыслью в голове мы жили два месяца. Сейчас расскажу сначала. Когда я была беременна Сашей, мы очень хотели сделать, как в Америке говорят – Gender Reveal Party. Это когда устраиваешь целый праздник-представление, чтобы узнать пол ребёнка.

Приходим мы на УЗИ и просим доктора – вы узнаёте пол ребёнка, а нам не говорите. Напишите на листочке и запечатайте в конверт. Моя сестрёнка взяла на себя ответственность устроить всё для нас. Так вот, день Х. Собрались гости, родные, друзья. Моя мама заделалась букмекером, принимала ставки и записывала на доску – какой пол будет. Настал момент, мы лопаем шарик… и девочка! Мы рады, нас все поздравляют.

После этого дня мы даже придумали имя нашей дочке. Андрей приходил после работы, обнимал меня за живот и спрашивал – ну как поживают мои девочки? И вот пришло время делать заключительное плановое УЗИ. Ложусь я на стол, начинается обследование, тут доктор, бабушка-божий одуванчик, спрашивает: «Как прошёл праздник? Хорошо? А что я там вам на листочке написала?» Мы улыбаемся и отвечаем: «90% девочка, 10% мальчик».

Тут она поворачивается к экрану, показывает маленький «хоботок» и говорит: «Смотрите, папа, ваши 10%»! Занавес. Конечно, мы ни капельки не расстроились! И сейчас вспоминаем эту историю со смехом! Но в конце хотелось бы добавить, что в игре на свадьбе и на маминых ставках победил мальчик», — написала Боброва в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой