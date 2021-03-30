Екатерина Боброва объяснила своё высказывание про Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва объяснила свои слова про тренера Этери Тутберидзе. В интервью «Собеседнику» спортсменка сказала: «Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо».

«Ожидала ли я, что журналисты вырвут из контекста одно слово и перевернут с ног на голову посыл, который я несла? Нет! Честность перед собой и своей аудиторией – один из моих основополагающих принципов. Этого правила я придерживаюсь и в общении с журналистами. Мне всегда было сложно уйти от ответа, и я предпочитала высказать своё мнение, если меня о нем спросили.



Поясню свою позицию ещё раз:



За большими достижениями на спортивной арене стоит титанический труд и строжайшая дисциплина. С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор – беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры.



Я благодарна своим тренерам, которые с 4 лет воспитывали меня в условиях тотальной строгости, не позволили пойти на поводу своих эмоций и сдаться.



Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны.



У нас исторически достаточно жёсткая, но потому и такая сильная спортивная школа, которая приводит спортсменов к победе. Пример тому – чемпионат мира в Стокгольме и три российские фигуристки на пьедестале в одиночном катании. А в общей сложности 6 медалей!



Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход – он выше и жёстче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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