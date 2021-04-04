Американский журналист оценил шумиху в России после своего выпада в адрес фигуристок

Американский журналист, ведущий популярного подкаста в YouTube The Skating Lesson Дейв Лиз прокомментировал ажиотаж, который вызвали в России его слова о применении фигуристками блокаторов гормонов.
«У российских журналистов был огромный успех во время чемпионата мира, и мне кажется, что один из этих ребят решил сделать так, чтобы градус не снижался. Поэтому они придумали способ подлить масла в огонь. Спорт очень национализирован, особенно в России, и его освещают там соответствующим образом.
В России «Самбо-70» и Этери стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери — это значит пойти против российского национализма. История пошла с какого-то другого сайта, но они её подобрали, начали звонить Тарасовой и прочим экспертам. Мы ни за какие деньги не могли рассчитывать на такую гласность. Люди впали в истерику.
Любой российский журналист, освещающий фигурное катание, обязан писать в определённом ключе. Вайцеховская была редактором до того, как перешла дорогу Этери. В России её увольнение оправдали тем, что она будто бы делала неуместные заметки.
В Интернете пытаются тебя как-то задеть, выбирая твоё слабое место. Начинается: «Они геи. Они мужчины, обсуждающие девочек. Они американцы». Пристанут к чему угодно: «Они американцы, они нам завидуют. Они что-то имеют против русских, они боятся русских». Забавно, что русские начинают употреблять слово «расисты». Мы одной расы, придурок. Это — ксенофобия», — сказал Лиз в своём подкасте.
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