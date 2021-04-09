«Кто лучшие друзья девушки?» Евгения Медведева показала кольца с драгоценными камнями

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала кольца с драгоценными камнями.
«Кто лучшие друзья девушки?» — подписала снимок Евгения.
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой
Подписчики так оценили фотографию Евгении:
«Женечка! Ты красива и без них!»
«Женя, ты наш бриллиант».
«Бриллиант в обрамлении бриллиантов!»
«Бриллиант — это Вы».
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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