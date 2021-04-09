Евгения Медведева рассказала, чему посвятила своё выступление на шоу группы Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, чему посвятила своё выступление на шоу группы Этери Тутберидзе в Москве.
«Уже более полувека 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. С каждым годом проблемы здравоохранения становятся всё острее и глобальнее. В 2021 году празднование проходило под девизом «Построим более справедливый, более здоровый мир». Я хотела бы посвятить своё выступление в рамках шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» Всемирному дню здоровья.
У всех у нас, так или иначе, возникают проблемы со здоровьем. У кого-то они больше, у кого-то — меньше. Я хочу пожелать всем быть здоровыми, и пусть спорт в этом смысле станет подспорьем для каждого человека.
Кроме того, 2021 год провозглашён Годом медицинского и социального работника. Давайте стараться вести здоровый образ жизни, сохранять бдительность в условиях пандемии, стараться делать так, чтобы у медицинских и социальных работников было как можно меньше работы», — написала Медведева в своём «инстаграме».
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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