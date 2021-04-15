Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировал победу в ритм-танце на командном чемпионате мира в Осаке.

«Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на этом турнире. Это доставляет ответственности, хочется кататься достойно. После практически идеальных программ в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал — и тренировка прошла хорошо, и акклиматизации не было, но перед стартом началось волнение. „Мы пропустили много стартов, и счастливы быть здесь, представлять свой флаг, свою страну — наконец-то мы можем нести его гордо“, — цитирует Кацалапова ТАСС.



»Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны", — сказала Синицина.



По словам Виктории, они в последний раз показывали программу «Поющие под дождём».

«Мы очень любим этот ритм-танец, мы гордимся им — нам очень нравится эта музыка, эта постановка, мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу», — сказал Кацалапов.



«Сегодня был заключительный раз. Мы одновременно и рады, и испытываем грусть», — отметила Синицина.