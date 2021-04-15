Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировал победу в ритм-танце на командном чемпионате мира в Осаке.
«Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на этом турнире. Это доставляет ответственности, хочется кататься достойно. После практически идеальных программ в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал — и тренировка прошла хорошо, и акклиматизации не было, но перед стартом началось волнение. „Мы пропустили много стартов, и счастливы быть здесь, представлять свой флаг, свою страну — наконец-то мы можем нести его гордо“, — цитирует Кацалапова ТАСС.
»Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны", — сказала Синицина.
По словам Виктории, они в последний раз показывали программу «Поющие под дождём».
«Мы очень любим этот ритм-танец, мы гордимся им — нам очень нравится эта музыка, эта постановка, мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу», — сказал Кацалапов.
«Сегодня был заключительный раз. Мы одновременно и рады, и испытываем грусть», — отметила Синицина.
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