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Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 — онлайн-трансляция короткой программы (мужчины, женщины)

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева
Алексей Адамов Михаил Чесалин
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Командный чемпионат мира — 2021. Российские фигуристы пишут историю! LIVE
Щербакова и Туктамышева постараются создать задел перед Японией и США. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:
Расписание командного чемпионата мира - 2021 по фигурному катанию
Командный чемпионат мира - 2021. Общий зачёт

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания. В Осаке начинается последний крупный турнир сезона — командный чемпионат мира — 2021 или World Team Trophy. 15 апреля в программе дня следующие дисциплины: танцы на льду, ритм-танец; женщины, короткая программа и мужчины, короткая программа. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

В составе сборной России на командном чемпионате мира Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Российская команда ещё никогда не выигрывала этот турнир, самое время исправить недоразумение.

Следим за стартом командного чемпионата мира вместе!

Расписание первого дня командного чемпионата мира-2021
Live Алексей Адамов

Расписание первого дня командного чемпионата мира-2021

9:05 мск. Танцы на льду. Ритм-танец
10:25 мск. Женщины. Короткая программа
12:25 мск. Мужчины. Короткая программа

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