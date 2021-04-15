Командный чемпионат мира — 2021. Российские фигуристы пишут историю! LIVE

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Щербакова и Туктамышева постараются создать задел перед Японией и США. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания. В Осаке начинается последний крупный турнир сезона — командный чемпионат мира — 2021 или World Team Trophy. 15 апреля в программе дня следующие дисциплины: танцы на льду, ритм-танец; женщины, короткая программа и мужчины, короткая программа. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

В составе сборной России на командном чемпионате мира Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Российская команда ещё никогда не выигрывала этот турнир, самое время исправить недоразумение.

Следим за стартом командного чемпионата мира вместе!