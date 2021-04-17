«Есть, что вспомнить!» Виктория Синицина подвела итоги сезона

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, подвела итоги сезона.



«Это был действительно тяжёлый сезон. Незабываемые эмоции, точно есть, что вспомнить! Теперь начинается самое интересное: постановка новых программ, отпуск долгожданный, а потом — снова на лёд. В предвкушении нового сезона, план примерно такой!» — написала Синицина на своей официальной странице в «Инстаграме».



На командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония), Синицина и Кацалапов одержали победу в произвольном танце. За прокат россияне заработали 130,15 балла.

Напомним, в 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 баллов.